【スライムういろう】 3月12日 発売 価格：972円（1箱3個入） 青柳総本家は、スクウェア・エニックスのAndroid/iOS用位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」とのコラボレーション商品「スライムういろう」を本日3月12日より期間限定、数量限定で販売する。価格は1箱3個入で972円。販売期間は6月14日まで。なお、青柳総本家オンラインストアでは同11時より販売開始とな