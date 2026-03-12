ファミリーマートは3月13日から、「コンビニエンスウェア」の新商品を全国のファミリーマートで発売する。「長袖アウターTシャツ」(1,998円)、「コンビニサングラス」(2,490円)コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。2021年のブランド立ち上げ以来、身近さと手軽さ、確かな品