SEVENTEENのバーノンとディエイト（THE 8）が、今年の夏、新たにユニットを結成する。3月12日、韓国メディア『聯合ニュース』などによると、ある歌謡界の関係者は「バーノンとディエイトが6月の発売を目標にユニットアルバムを準備中だ」とし、「二人のメンバーはアルバム制作にも積極的に直接参加している」と明らかにした。【写真】「常にビジュアル全盛期」と話題のディエイトSEVENTEENからユニットとしてアルバムがリリースさ