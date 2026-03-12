BTSが、Spotifyを通じてファン参加型イベントを開催する。BTSは、新アルバム『ARIRANG』のリリースを記念し、Spotifyとコラボレーションしたグローバルキャンペーン「SWIMSIDE」を実施する。【写真】BTS内部に広がる“不満”、復帰を前に異変か本キャンペーンは、ファンが様々な手がかりを探し、アルバムに関連するコンテンツを解読する形式となっており、全世界のファンが同時に楽しめる構成になっている。（写真＝BIGHIT MUSIC）