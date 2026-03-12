【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー】 予約開始：3月13日16時 9月 発送予定 価格：26,400円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」を9月に発売する。3月13日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は26,400円。 本製品は、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より、総帥シャア・