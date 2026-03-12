中国農業科学院国家南繁研究院の実験拠点で大豆の生育状況を確認する、アフリカ科学院院士（アカデミー会員）のダコラさん（左）。（２０２５年６月６日撮影、海口＝新華社配信）【新華社海口3月12日】中国海南省自由貿易港の重点パークの一つ、三亜崖州湾科技城では、中国と海外の農業科学技術交流が日常となっている。自由貿易港の政策的優位性と熱帯気候を生かし、同省は種子産業のイノベーション基地「南繁シリコンバレー