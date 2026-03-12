相模原市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルの予防や解決をサポートしてくれる法律の専門家です。相模原市やその周辺地域では、個別の法律事務所のほか、弁護士会や市役所、法テラスなどの公的機関でも弁護士による無料相談を受け付けています。弁護士へ相談することで「抱えている課題を整理できる」「問題の早期解決が見込める」といったメリットを得られます