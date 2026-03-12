足立区やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士とは、法的トラブルの予防や解決を助けてくれる法律の専門家です。足立区やその近隣エリアには、法律事務所だけではなく、法テラスや弁護士会、区役所など、弁護士に無料で相談できる場所がいくつもあります。専門家に相談することで、問題点が整理できたり、トラブルの早期解決が期待できたりするメリットがあるでしょう。ただし、無料相談の