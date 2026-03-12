プロ野球日本ハム、阪神で活躍し、元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“鉄人”とのゴルフショットを披露した。「今日は、元タイガース本部長の沼沢さんに元球団社長の四藤さんに鉄人と私でゴルフでした」と書き出すと、ゴルフ場での自身と元阪神監督の金本知憲氏、元阪神球団社長の四藤慶一郎氏、元阪神球団本部長の沼沢正二氏との4ショットをアップ。「現役からコーチ時代と色