タワーレコードの“コーポレート・ボイス“として長年親しまれてきた「NO MUSIC, NO LIFE.」が誕生30周年を迎え、ポスターデザインがリニューアルされることが決定した。その記念すべき第1弾に、青春音楽映画『ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。』でW主演する峯田和伸、若葉竜也、共演の吉岡里帆、そして監督の田口トモロヲが起用された。【動画】映画『ストリート・キングダム』本予告「NO MUSIC, NO LIFE.」は1996