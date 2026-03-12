歌手の和田アキ子（75）が11日、自身のインスタグラムを更新。JNN系列の表彰式で、特別功労賞を受賞したことを報告した。この3月29日の放送で、40年の歴史に幕を閉じる、和田の冠番組TBS 「アッコにおまかせ！」。「今日はJNN系列（TBS 「アッコにおまかせ！」）表彰式で、個人で2回目の特別功労賞をいただきました」と同番組への貢献で2回目の特別功労賞をもらったことを明かした。「いただいたお花の中に、桜が沢山ありま