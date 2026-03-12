【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は11日、対イラン攻撃の戦費が作戦開始から6日間で113億ドル（約1兆7900億円）超に上ったと国防総省が連邦議会に説明したと報じた。2月28日に始まった攻撃は続いており、費用はさらに膨らむとみられる。ロイター通信によると、初めの2日間だけで兵器や弾薬に56億ドルを費やしたと報告した。複数の議会関係者の話として、トランプ政権が攻撃継続のための追加資金を議会に要