一時1ドル＝159円台前半を付けた円相場を示すモニター＝12日午前、東京・東新橋12日午前の東京外国為替市場で円相場が対ドルで下落し、一時1ドル＝159円台前半を付けた。中東情勢の緊迫化を受け「有事のドル買い」が優勢となった。1月下旬以来の水準まで円安ドル高が進んだ。東京株式市場では、日経平均株価（225種）が大幅反落し、前日終値からの下げ幅は一時900円を超えた。原油価格の上昇でインフレが加速するとの警戒から