演歌歌手天童よしみ（71）が、11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。20代の頃の恋愛について語った。この日はテーマは「おひとり様の本音爆発SP」。独身の天童は「気を使わないでいいし、一人で自由。自分の時間が作れるから一番いいですね」と笑顔。MCの上田晋也が「結婚しようかなとお考えになったことは」と尋ねると、「思わなくなりましたね」としつつ「20代の頃、この私でも好きな人がいたん