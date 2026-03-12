史跡・斎宮跡の歴史などを写真で振り返る企画展が、11日から三重県明和町の斎宮歴史博物館で始まりました。三重県の誕生150周年に合わせて始まったものです。そのうち、斎宮跡の発掘55周年を記念したパネル展では、出土品や発掘・調査の様子など、これまでの歩みを振り返る約80枚の写真が並んでいます。斎宮跡の周りの風景の変化や発掘で使うベルトコンベアがエンジンから電動に変化したことなどが紹介されていて、時代の移り変わ