三重県鈴鹿市にある鈴鹿医療科学大学で11日に卒業式が行われ、医療や福祉などの道へ進む学生たちが仲間とともに学んだキャンパスを旅立ちました。卒業を迎えたのは学部生と大学院生あわせて624人で、今年は保健衛生学部に救急救命学科が設立され初めてとなる42人が卒業します。式では各学部の学科専攻や研究科の代表者が豊田長康学長から学位記を受け取りました。豊田学長は「皆さんが人類の福祉と健康の向上に貢献する立派な医療