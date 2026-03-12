語彙の意外な共通点を探り当てて、思考のコリをほぐしてみませんか？今回は、身近なコミュニケーションの言葉から世界の地名まで、多彩な単語をピックアップしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か、じっくりと思考を巡らせてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□すめか□□ら□□□□そわけヒント：東南アジアに