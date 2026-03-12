2万2000人以上が命を落とした東日本大震災の発生から11日で15年です。三重県庁では地震発生時刻の午後2時46分に合わせ、職員らが黙とうを捧げました。2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災。国内観測史上最大となるマグニチュード9.0の巨大地震は、東北地方を中心に甚大な津波の被害をもたらし、災害関連死を含めた犠牲者の数は2万2000人以上に上りました。三重県によりますと、東日本大震災の被災地からピーク時には約