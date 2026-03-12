お笑いコンビ・そいつどいつの市川刺身さんは3月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。現在開催中の賞レース「耳スピ 売る1グランプリ」に対して、抗議文を公開しました。【そいつどいつが公開した抗議文】「『サイバーテロ攻撃』と疑っております」現在開催中の同賞レースは、ドンデコルテやヨネダ2000など計8組の人気コンビが、指定された商品のPRを盛り込んだネタ動画を作成して、YouTubeでの視聴回数を争う新しい賞レース。そい