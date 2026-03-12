10日夜、四日市市の国道1号線で横断歩道を渡っていた男性がバイクにはねられ大けがをしたひき逃げ事件で、現場にバイクを乗り捨て逃走した17歳の少年が逮捕されました。無免許過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは四日市市に住む17歳の少年です。警察の調べによりますと、少年は10日午後9時頃、四日市市諏訪町の国道1号線で横断歩道を渡っていた59歳の男性をバイクではねた上、現場にバイクを乗り捨てて逃走した疑いがも