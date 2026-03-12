現地３月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16で、ドイツ王者のバイエルンはアタランタと敵地で対戦。序盤からイタリアの強豪を圧倒し、怒涛のゴールラッシュで６−１の大勝を飾った。衝撃の結果をさらに際立たせたのは、大エースのハリー・ケインが欠場したという事実だ。今シーズンの公式戦で45ゴールを挙げているイングランド代表FWは、ベンチ入りしたものの、出番はなかった。それでも６ゴールを叩き