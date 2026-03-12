中東情勢の緊迫化で原油と同じように、国内需要のほとんどを輸入に頼っている小麦の価格が高騰していて、都内のベーカリーでは懸念の声が上がっています。小麦は、アメリカの天候不良で収穫量が減る懸念が強まっているうえに、イランによるホルムズ海峡封鎖で輸送や生産コストが膨らむとの見方もあり、1年9カ月ぶりの高値をつけました。こうした中、1日で200kgほどの小麦粉を使う都内のベーカリーでは、今後も小麦価格がさらに上昇