プロ野球・巨人のリチャード選手が福岡市内の病院を受診し、左第五中手骨骨折と診断されました。11日のソフトバンク戦で2回に打席に立ったリチャード選手でしたが、146キロの直球が手に当たり苦もんの表情。そのまま出塁し試合は続け、4回の第2打席は三振に終わりました。そのウラの守備で交代しベンチへ下がりました。リチャード選手は昨季ソフトバンクから巨人に交換トレードで移籍。巨人では77試合に出場し、打率.211、11本塁打