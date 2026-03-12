警察庁、国家公安委員会の看板2025年のインターネットバンキングの不正送金被害は約103億9700万円（前年比約17億円増）で、過去最悪となったことが12日、警察庁のまとめで分かった。企業などのデータを暗号化し、復元と引き換えに身代金を要求する「ランサムウエア」の被害は226件（同4件増）で、高止まりが続く。不正送金の被害額は、個人が約55％、法人が約45％。法人の被害額は前年比4倍超の約47億円と急増した。実在の組織