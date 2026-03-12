１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、久々に勘右衛門（小日向文世）が登場。まさかの現状が明らかになった。ヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）が雨清水家の戸籍に入ることを勘右衛門に報告にいった松野家。松野家を絶やさぬため、跡取りに執念を燃やしていた勘右衛門だけに、跡取りであるヘブンが戸籍から抜けてしまうことに難色を示す。だが、タツ（朝加真由美）が「そのぐらいで…もう