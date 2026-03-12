米オハイオ州北東部のポーテージ郡で５日間で６件ものビッグフットの目撃報告があり、全米が注目している。米メディア・ＦＯＸ８ニュースが１１日までに報じた。ポッドキャスト番組「ビッグフット・ソサエティ・ポッドキャスト」の司会者ジェレマイア・バイロン氏は「アメリカ全土でビッグフットの目撃情報があるのは珍しいことじゃない。しかし、短期間のうちに狭い地域で複数の目撃情報が出るのは普通ではない」と語る。ビ