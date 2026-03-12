3月12日 発表 ポケモンと任天堂は3月12日、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の世界累計販売本数が、発売後4日間で220万本（うち国内販売本数100万本）を突破したことを明らかにした。 本作は、メタモンを主人公とした「ポケモン」初のスローライフ・サンドボックスゲーム。何もなかった街を、ポケモンたちと協力して豊かにしていく。のんびり流れる