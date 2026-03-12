【モデルプレス＝2026/03/12】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4にて4代目バチェラーを務めた実業家の黄皓が3月11日、自身のInstagramを更新。結婚式を挙げたことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】39歳4代目バチェラー「映画のワンシーンのよう」娘顔出し＆再婚妻との結婚式ショット◆「バチェラー4」黄皓、ハワイでの結婚式を報告黄は「この度、世界に一つだけの結婚式を挙げました」とつづり