ヤマウチセルフ高瀬 バスケットボールB3「香川ファイブアローズ」のオフィシャルパ―トナー（メインパートナー）を務めるヤマウチは、香川県三豊市のガソリンスタンド「ヤマウチセルフ高瀬」をファイブアローズカラーに装飾しました。 ヤマウチは「地域の皆様とともに、ガソリンスタンドからもファイブアローズを盛り上げていきたい」と話しています。 ヤマウチセ