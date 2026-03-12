3月11日、みずほPayPayドーム福岡で行われたソフトバンクホークスとのオープン戦に、「6番・右翼」で先発出場した中山礼都は、4打数2安打1打点。タイムリーヒットを含むマルチヒットを記録し、2試合連続安打。巨人開幕1軍へ阿部慎之助監督に猛アピールした。 2回、ノーアウト2塁のチャンスの場面で打席に立った中山礼都は、大津亮介の初球ストレートをライトへはじき返し、ノ}