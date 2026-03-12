5月の漁解禁に向け、大分県日田市では11日、今シーズン初めてアユの稚魚の放流が行われました。 アユの稚魚放流 日田漁協では川の水温が上がり、生育に適した状態となる毎年この時期にアユの稚魚を市内の川に放流しています。 11日は三隈川など5つの川に漁協の施設で2か月から3か月ほど育てられた稚魚あわせておよそ37万匹を放ちました。 アユの稚魚放流 アユの稚魚は今は7センチくらい