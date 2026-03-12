大分県大分市の小学校で防犯教室が開かれました。 登場したのは、マクドナルドのキャラクター「ドナルド」。不審者と遭遇した時の対応などを児童たちに伝えていました。 大道小学校を訪れたマクドナルドのドナルド ◆ドナルド・マクドナルド「こんにちは！何年生？」◆児童「1年生！」 大分市の大道小学校で行われた防犯教室。講師を務めたのは、ハンバーガーチェーン・マクドナルドの