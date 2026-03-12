フィル・カンパニーは反発。１１日取引終了後、日本郵政グループとの資本提携に基づく協業１号案件を発表した。日本郵政グループが社宅として使用していた未利用地を借り受け、環境配慮型プレミアムガレージハウス「ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＰＧＨ」を建設するという。今後も未利用地の有効活用を進めていく方針だ。これが材料視されている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む