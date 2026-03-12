ＡＮＹＣＯＬＯＲは大幅続落している。１１日の取引終了後、２６年４月期の単独業績予想を修正したと発表した。営業利益予想を２１０億～２２０億円から１９８億２４００万～２０３億５９００万円（前期比２１．８％～２５．１％増）へ、純利益予想を１４５億７０００万～１５２億６０００万円から１４０億１５００万～１４３億８７００万円（同２１．８％～２５．０％増）へ下方修正してお