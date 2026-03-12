１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円９８銭前後と前日の午後５時時点に比べ７５銭程度のドル高・円安で推移している。 １１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９５銭前後と前日に比べ９０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化するとの警戒感から「有事のドル買い」が続き一時１５８円９８銭まで