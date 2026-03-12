ジェリービーンズグループは軟調。１１日取引終了後、２６年１月期連結業績予想について売上高を３０億円から３５億９１００万円（前の期比４．３倍）へ上方修正する一方、営業損益を２億円の黒字から５９００万円の赤字（前の期５億１９００万円の赤字）へ下方修正すると発表した。子会社が昨年１２月に発売した新商品「３Ｄフルーツアイス」の需要が旺盛で予想を上回る増収となったものの、これに関連