「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、アライドアーキテクツが「売り予想数上昇」で４位となっている。 １２日の東京市場で、アライドアキは続落。２月２０日に昨年来高値４６６円をつけたあとは上げ一服となり、足もとで２５日移動平均線を下回って推移していることが売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、２月に騰勢を強めたのは１３日に公表した２