愛媛FCは12日、FC東京からFW山口太陽(19)が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなる。年代別の日本代表にも名を連ねる山口は、2025年にFC東京U-18からトップチーム昇格。今季はここまで公式戦の出場がなかった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW山口太陽(やまぐち・たいよう)■生年月日2006年8月18日(19歳)■出身地埼玉県■身長/体重184cm/79kg■経歴FCアビリスタ-FC東