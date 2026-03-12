G7＝主要7か国はきのう、オンラインで首脳会議を開き、緊迫化する中東情勢などについて議論をおこないました。原油価格が高騰する中、高市総理は日本が各国に先立って備蓄している原油の放出を発表したと強調しました。G7首脳オンライン会議は、きのう午後11時からおよそ1時間おこなわれました。会議では、▼緊迫化する中東情勢が世界経済などに与える影響や、▼ホルムズ海峡での安全確保や自国民保護における協力などについて話し