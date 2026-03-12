警察庁は１２日、インターネットバンキングを通じた不正送金の被害額が昨年、前年比約２割増の約１０３億９７００万円に上り、過去最多だったと発表した。金融機関を装って企業に電話し、担当者を偽サイトに誘導して口座情報を盗み取る「ボイスフィッシング」の手口が目立った。警察庁によると、昨年の不正送金は被害件数が前年比約１割増の４７４７件で、被害額は前年から約１７億円増加した。個人の被害が約２割減った一方、