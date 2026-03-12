◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国―ベネズエラ（2026年3月11日フロリダ州マイアミ）全勝対決でドミニカ共和国が驚異的な長打力を見せつけた。スター軍団の中でも圧倒的な存在感を放つソトが、一振りで試合を動かした。初回1死、2番・マルテが右前打で出塁するとソトがベネズエラ先発のメジャー通算94勝左腕・ロドリゲスが投じた94.1マイル（約151.4キロ）高め直球を強振。白球は大観衆の歓声を乗せ、バックスク