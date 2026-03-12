三井住友カードらの公共交通機関向けプラットフォームである「stera transit」の採用が拡大している。3月末時点で45都道府県で232のプロジェクトが稼働することになり、今後さらに拡大が見込まれている。順調に拡大するstera transitそうした中で開催された「stera transitシンポジウム 2026」では、複数の鉄道事業者などが登壇し、stera transitを採用した現状を紹介した。なかでも、全国交通系ICを取りやめてstera transitへ移行