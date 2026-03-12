DCユニバース最新作『スーパーガール』が、6月26日より日米同時公開されることが決定。あわせて、スーパーガール役の日本語吹替を声優・永瀬アンナが担当することが発表され、永瀬のナレーション入り日本版特報映像が解禁された。【動画】永瀬アンナのナレーション入り特報映像新生DCユニバースの最新作となる本作は、全世界興行収入950億円（6.1億ドル）超、日本でも興行収入10億円超の大ヒットを記録したジェームズ・ガン監