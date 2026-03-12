資源エネルギー庁が１１日に発表した３月９日時点の全国平均小売価格は４週連続の値上がりとなった。中東情勢の長期化が懸念される中、春休みの旅行など観光や運送業界などにも影響を与える可能性がある。レギュラーガソリンは１６１．８円（前週比３．３円の値上がり）、軽油は１４９．８円（前週比３．２円の値上がり）、灯油（１８リットル）は２，２６７円（前週比４７円の値上がり）。週後半にかけて、卸価格の上昇が店頭