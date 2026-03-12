奇妙にねじれた顎と横向きの歯を持つ生物の化石が発見された。古生物学者らがブラジル北東部、マランニョン州パストス・ボンス付近（パルナイバ盆地）の乾いた川床から見つかった9つの骨を分析した結果、この草食性爬虫類は約2億7500万年前に生息していた、当時の「生きた化石」であったと結論づけた。 【写真】「タニカ・アンミコラ」頭蓋骨の推測図 「タニカ・アンミコラ」と命名されたこの新種は、属名が現地先住民グアラ