キムチに含まれる乳酸菌が、人体に蓄積される可能性があるナノプラスチックを体外へ排出するのに役立つ可能性があるとの研究結果が出た。世界キムチ研究所は、キムチから分離した乳酸菌「ロイコノストック・メセンテロイデスCBA3656」を実験用マウスに投与した結果、投与していないマウスに比べ、体外に排出されたナノプラスチックの量が2倍以上増加したと11日、明らかにした。研究陣は、この乳酸菌が腸内でナノプラスチックと結合