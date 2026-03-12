米トランプ政権が11日、韓中日を含む16カ国・地域を対象に追加関税を課すための事前手続きである「貿易法301条調査」を開始する。米通商代表部（USTR）のグリア代表がこの日の会見で明らかにした。調査対象には韓国と中国、日本、欧州連合（EU）、シンガポール、スイス、ノルウェー、インドネシア、マレーシア、カンボジア、タイ、ベトナム、台湾、バングラデシュ、メキシコ、インドの16カ国・地域が含まれる。貿易法301条は米国の