19日の米日首脳会談が近づく中、高市早苗首相がイラン事態に関連して米国にいかなる「贈り物」を準備するかが関心事に浮上している。トランプ大統領が高市首相との首脳会談で、イラン戦争に関して日本に支援を要求する可能性が高いからだ。首相就任後初めて訪米する高市首相が容易でない課題を抱えているということだ。読売新聞は11日、今回の米日首脳会談で米国がイラン戦争に関連して日本に支援を要求する可能性があると伝えた。