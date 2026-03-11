とちぎテレビ ２万２０００人を超える犠牲者が出た、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生から１１日で１５年になりました。被災地などでは遺族らが犠牲者を悼み、戦後最悪の自然災害の教訓を継承する決意を新たにしました。 岩手県陸前高田市の「奇跡の一本松」周辺では、澄んだ空に太陽が登りました。被災地では、インフラはほぼ整備された一方、まちづくりや生業再建の遅れ、人口減少などの課題が露