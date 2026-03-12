ブドウの産地として知られる栃木市で育ったブドウを使ったワインの出荷準備が、栃木県内のワイナリーで進められています。 「大平ぶどう団地」で知られる栃木市大平町産ワインの出荷作業を行っているのは、大平町のブドウ農家で育った岩崎元気さんです。 岩崎さんはフランスに留学してワインについて学び、２年前から、地元で新たにワイン用のブドウを栽培していて、１０日から足利市のワイナリーで、２０２５年産ワ